Genoa Serena Garitta | Per i rossoblu ho rischiato di uscire dal Grande Fratello Non siamo in un buon momento ma ho fiducia per il futuro

Serena Garitta, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello e ora volto di "Data Room" su Sky, si racconta in un'intervista a La Gazzetta dello Sport che ripercorre la sua carriera.

Milinkovic Savic 6: prestazione serena del portierone serbo. Sul gol del Cholito ha poche colpe. Di Lorenzo 5,5: ancora non il miglior Giovanni. Partita non perfetta e con alcuni palloni persi anche sotto pressione da parte dell’avversario. Il capitano azzurro è p - facebook.com Vai su Facebook

Serena Garitta dal Grande Fratello a "Sport Data Room": «Per il mio Genoa mi sgridarono di brutto» - Serena Garitta, vincitrice del Grande Fratello nel 2004, dopo trasmissioni tv e partecipazioni a serie televisive è ora volto di Sport Data Room di Sky. Secondo msn.com

Genoa, Sidio Corradi è morto: l'ex bomber aveva 80 anni - Lungo e commovente il ricordo pubblicato sul sito del club rossoblù per la morte di Sidio Corradi, di cui il Genoa ha ripercorso la carriera, non solo da calciatore. Lo riporta sport.sky.it

Sidio Corradi, morto a 80 anni l'ex bomber del Genoa: il "George Best" rossoblù. A Bologna vinse uno Scudetto - Il Genoa nel proprio sito lo ricorda come un giocatore speciale per la propria storia: bandiera del Genoa da giocatore e poi nelle giovanili vari ruoli, nella Hall of Fame del club e tra migliori ... Riporta ilmessaggero.it