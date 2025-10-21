Genitori iperprotettivi Crepet | ' I giovani privati della loro autonomia e resilienza'

Lo psichiatra Paolo Crepet interviene duramente sul tema dei genitori iperprotettivi. Ospite a "In Altre Parole" su La7, l'esperto ha criticato l'eccesso di protezione, citando l'esempio di genitori che accompagnano i figli fino al liceo. Secondo Crepet, questo atteggiamento priva i giovani dell'autonomia necessaria, impedendo loro di affrontare le sfide quotidiane. L'analisi sottolinea i rischi di un'educazione che evita la frustrazione, fondamentale per una crescita emotiva sana.Il caso di Padova e l'eccesso di protezioneLo psichiatra e sociologo Paolo Crepet è tornato ad affrontare il dibattuto tema dell'iperprotezione genitoriale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Genitori iperprotettivi, Crepet: 'I giovani privati della loro autonomia e resilienza'

