Generazione Erasmus Da Camigliano all’Europa | Un’opportunità unica

Più di 30 ex studenti dell’ istituto comprensivo di Camigliano sabato scorso sono tornati tra i banchi di scuola per raccontare le loro esperienze di mobilità in diversi paesi europei: dalla Spagna alla Francia, dalla Germania alla Polonia, passando per Finlandia e Portogallo. " Generazione Erasmus: il nostro viaggio ", è stato infatti il titolo scelto per la giornata, con l’obiettivo di ispirare gli allievi di oggi, ma anche docenti e famiglie e riaffermare il valore culturale e formativo degli ‘scambi’. "Da quella prima esperienza, anche all’università, non ho mai smesso di fare le valigie", ha raccontato uno di loro, sottolineando quanto il gemellaggio delle medie sia stato un vero e proprio momento di svolta nella propria crescita personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

