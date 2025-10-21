GenAI Anxiety | quasi 1 manager su 2 teme per il lavoro

Cresce l’ansia tra i dirigenti per l’IA generativa. Gli esperti: serve formazione, non panico. Dal 17 novembre la GenAI Week su AI Play. I più preoccupati per la possibile perdita del posto di lavoro a causa dell’AI generativa? Non sono gli impiegati, ma i loro dirigenti. Tra i manager di tutto il mondo, infatti, si sta diffondendo la “ GenAI Anxiety”: quasi 1 su 2 infatti, a livello globale, teme di ritrovarsi disoccupato, soprattutto se lavora per un’azienda ad alta innovazione. A rivelarlo è una ricerca di Espresso Communication svolta su diverse fonti internazionali, tra cui il prestigioso e recente sondaggio “ AI at work”, condotto dal Boston Consulting Group, coinvolgendo oltre 10mila “colletti bianchi” in tutto il pianeta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - GenAI Anxiety: quasi 1 manager su 2 teme per il lavoro

