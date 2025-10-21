Gemonio-Cittiglio il doppio binario avanza | obiettivo inizio 2027
Tra Gemonio e Cittiglio il raddoppio dei binari prende forma: il cantiere, avviato a luglio, procede con lavorazioni coordinate, anche notturne, puntando al traguardo fissato per l’inizio del 2027. Un passaggio chiave per la linea Varese – Laveno Mombello, su cui ogni giorno si affida una comunità di pendolari, studenti e famiglie. Dove siamo e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario. Ecco il punto sul cantiere di FerrovieNord, che conferma i tempi: il doppio binario sarà pronto a inizio 2027. - facebook.com Vai su Facebook
Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027 - Prevede, oltre la realizzazione del secondo binario, l’adeguamento della stazione di Gemonio, la realizzazione di un ponte ferroviario sulla SP 394, il rifacimento della passerella pedonale in via ... Secondo varesenews.it
Raddoppio ferroviario tratta Gemonio-Cittiglio sulla linea Varese – Laveno Mombello di Ferrovienord, aggiornamento lavori - Procedono le attività per la realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Gemonio – Cittiglio sulla linea Varese – Laveno Mombello di Ferrovienord. Segnala padovanews.it