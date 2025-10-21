"> Tre sconfitte consecutive in trasferta — contro Milan, Torino e Manchester City — hanno acceso più di un campanello d’allarme in casa Napoli. Come scrive Sebastiano Vernazza, inviato della Gazzetta dello Sport a Eindhoven, la squadra di Conte deve riaccendere la luce, e il Philips Stadion — lo stadio della multinazionale delle lampadine — sembra il luogo perfetto per provarci. Non sarà però un’impresa semplice. Il Psv è avversario ostico: a febbraio ha eliminato la Juventus dalla Champions ai playoff, in primavera ha strappato il titolo olandese all’Ajax con un sorpasso beffa, e oggi è secondo in Eredivisie, a tre punti dal Feyenoord. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, riaccende la luce”