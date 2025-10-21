Gaza Vance in arrivo per salvare la tregua Netanyahu | no urne anticipate voto nel 2026?Hamas disarmata in base al modello Ira
La missione del braccio destro di Trump, tra i più duri col premier israeliano, è chiara: salvaguardare il fragile cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
La fragile tregua di Gaza, aperti i valichi di Kerem Shalom e Kissufim. Witkoff e Kushner in Israele, domani è il turno di Vance - La diretta - X Vai su X
RaiAccessibilità. . E' morto centrato in pieno da un masso l'autista del pulman dei tifosi di basket del Pistoia. Meloni: gesto folle e inaccettabile. Gaza: cessate il fuoco in bilico, accuse reciproche di violazioni fra Israele e Hamas. Domani il vicepresidente Vance - facebook.com Vai su Facebook
Hai salvato un nuovo articolo - La missione del braccio destro di Trump, tra i più duri con il premier israeliano, è chiara: salvare la tregua ... Da corriere.it
Gaza, le ultime notizie. Netanyahu: 153 tonnellate di bombe contro Hamas. Trump: «Annientati se romperanno la tregua» - lL'agenzia di protezione civile e gli ospedali di Gaza hanno affermato che una serie di attacchi aerei israeliani ... Da ilgazzettino.it
Gaza, inviati Usa in Israele per garantire la tregua con Hamas in attesa del vicepresidente Vance - Steve Witkoff e Jared Kushner hanno parlato con il premier Netanyahu in attesa dell'arrivo del vice di Trump. Si legge su msn.com