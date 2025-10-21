Gaza Vance getta fumo negli occhi | Cessate il fuoco reggerà violenze non frenano la tregua il disarmo di Hamas? Avverrà - VIDEO

Nonostante l'accordo "di pace" sia ad un passo dal baratro, il vice Vance continua ad illudere sulla tenuta del cessate il fuoco e promette che "nessun soldato Usa entrerà mai nella Striscia" "Sono molto ottimista, la tregua a Gaza reggerà. Posso dire con certezza al 100% che funzionerà? No,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Vance getta fumo negli occhi: "Cessate il fuoco reggerà, violenze non frenano la tregua, il disarmo di Hamas? Avverrà" - VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Medio Oriente, il vicepresidente Vance arriva in Israele per evitare una nuova offensiva a Gaza. Nyt: «Preoccupati che Netanyahu rompa l’accordo» - X Vai su X

Gli americani tornano in Israele. Hamas minaccia il cessate il fuoco a Gaza, Trump reagisce, manda Witkoff, Kushner e Vance in medio oriente e cerca puntelli - di Micol Flammini - facebook.com Vai su Facebook

Urla, fumo e fiamme: raid sulla sede della Mezzaluna Rossa a Gaza - Attacco alla Mezzaluna Rossa Palestinese, oggi a Gaza, dove un operatore è morto e altri tre sono rimasti feriti dopo un raid contro la sede della Prcs a Khan Younis, nel sud della ... Secondo ilmattino.it

Gaza, il fumo subito dopo un attacco israeliano su un edificio - Il fumo a Gaza subito dopo uno degli ultimi attacchi israeliani che ha colpito un edificio. Da notizie.tiscali.it

Gaza, Vance: «Gli Usa non riconosceranno lo Stato della Palestina» - Vance ha affermato che l’amministrazione guidata da Donald Trump è «in disaccordo» con Israele sui piani di occupazione della Striscia di Gaza e sulla prosecuzione ... Riporta lettera43.it