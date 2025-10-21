Gaza Trump spalleggia l' Idf e punta il dito contro Hamas | State violando l' accordo comportatevi bene e siate gentili o sarete sradicati - VIDEO

Trump è intervenuto sui raid dell'Idf lanciati a Sud della Striscia ma nessun riferimento alle responsabilità israeliane. La causa dello stallo dell'accordo è imputabile ad Hamas "Abbiamo un piccolo problema con Hamas, e verrà risolto molto rapidamente se continuano a comportarsi male". Per i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Trump spalleggia l'Idf e punta il dito contro Hamas: "State violando l'accordo, comportatevi bene e siate gentili, o sarete sradicati" - VIDEO

