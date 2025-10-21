Gaza Trump | Hamas rispetti l’accordo o la sua fine sarà rapida e brutale

Toni durissimi da parte dell’ex presidente Donald Trump, tornato al centro del dibattito internazionale con un chiaro messaggio a Hamas: «Rispetti l’accordo o la sua fine sarà rapida e brutale». La dichiarazione, diffusa sui media statunitensi, arriva mentre il fragile cessate il fuoco a Gaza rischia di rompersi per nuove violazioni. Trump ha definito “inaccettabile” l’attuale atteggiamento del gruppo palestinese, invitandolo a rispettare «ogni punto dell’intesa siglata sotto supervisione internazionale». Le sue parole giungono mentre il vicepresidente USA J.D. Vance è già in Israele per coordinare i meccanismi di sorveglianza della tregua. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaza, Trump: “Hamas rispetti l’accordo o la sua fine sarà rapida e brutale”

Altre letture consigliate

Gaza, Trump: «Alleati pronti a entrare nella Striscia se Hamas continua a violare l'accordo, li ho fermati» - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Trump, Piano Mattei, passa tutto per Fabrizio Saggio. Ecco chi è il consigliere diplomatico dalla cui scrivania passano tutti i dossier, ma estraneo al giro meloniano d’Antan - @MariannaRizzini - X Vai su X

Gaza, Trump: «Se Hamas continua a violare l'accordo la fine sarà rapida e brutale. Alleati Usa pronti a entrare a Gaza» - Gaza, Trump: «Se Hamas continua a violare l'accordo la fine sarà rapida e brutale. Segnala ilmessaggero.it

Gaza, Trump: “Se l’accordo non viene rispettato, Israele può attaccare Hamas” - Tensione tra Israele e Hamas con Donald Trump che ha fatto il punto in chiave futura. Secondo newsmondo.it

Trump, alleati pronti contro Hamas a Gaza ma li ho frenati - Donald Trump avvisa su Truth che molti alleati degli Usa nella regione del Medio Oriente si sono detti pronti, su sua richiesta, ad entrare a Gaza per "raddrizzare" Hamas se continua ad agire male vio ... Secondo ansa.it