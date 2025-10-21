Gaza Trump frena l' escalation e punta a salvare di nuovo Gaza | Alleati pronti a raddrizzare Hamas ma li ho fermati c' è ancora speranza

Ilgiornaleditalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre a Israele la delegazione Usa Vance-Witkoff-Kushner fanno da argine alle degenerazioni dell'accordo "di pace", Trump informa di aver ordinato agli alleati mediorientali di non attaccare Hamas: "C'è tempo perché i miliziani facciano la cosa giusta" "Molti alleati mediorientali sono pront. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza trump frena l escalation e punta a salvare di nuovo gaza alleati pronti a raddrizzare hamas ma li ho fermati c 232 ancora speranza

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Trump "frena" l'escalation e punta a "salvare di nuovo" Gaza: "Alleati pronti a raddrizzare Hamas ma li ho fermati, c'è ancora speranza"

Argomenti simili trattati di recente

gaza trump frena escalationZelensky spinge per i missili Tomahawk, ma Trump frena: “Sarebbe un’escalation, la guerra deve finire senza" - Il tycoon è convinto però che ci siano "ottime possibilità" di far tacere le armi ... Come scrive tg.la7.it

gaza trump frena escalationSondaggi politici 2025/ FdI 31%, Schlein ko a -9%, freno Lega e M5s. Accordo Gaza, per 74% è merito di Trump - : vola ancora Meloni al 31%, calo dell'ex governo gialloverde. Scrive ilsussidiario.net

gaza trump frena escalationTrump frena sui Tomahawk: "Sarebbe un'escalation". Zelensky: "Territori saranno il punto p... - Donald Trump è ottimista: la guerra in Ucraina può finire perché anche Vladimir Putin lo vuole. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Trump Frena Escalation