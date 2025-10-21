Gaza Trump frena l' escalation e punta a salvare di nuovo Gaza | Alleati pronti a raddrizzare Hamas ma li ho fermati c' è ancora speranza

Mentre a Israele la delegazione Usa Vance-Witkoff-Kushner fanno da argine alle degenerazioni dell'accordo "di pace", Trump informa di aver ordinato agli alleati mediorientali di non attaccare Hamas: "C'è tempo perché i miliziani facciano la cosa giusta" "Molti alleati mediorientali sono pront. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Trump "frena" l'escalation e punta a "salvare di nuovo" Gaza: "Alleati pronti a raddrizzare Hamas ma li ho fermati, c'è ancora speranza"

