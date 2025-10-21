Gaza Trump avverte Hamas | Si comportino bene o saranno annientati
(LaPresse) Alla domanda sul mantenimento del cessate il fuoco nella a Gaza tra Israele e Hamas, il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti daranno alla situazione una “piccola possibilità” nella speranza che ci sia meno violenza. Le forze israeliane hanno ucciso decine di persone in attacchi nella Striscia dopo aver accusato i militanti di Hamas di aver ucciso due soldati. L’inquilino della Casa Bianca ha affermato che Hamas deve comportarsi bene o affrontare le conseguenze. “Devono comportarsi bene, e se non lo fanno saranno eliminati”, ha detto parlando da Washington. Il presidente ha poi avvertito: “Se continuano a farlo, allora interverremo per sistemare le cose, e lo faremo in modo molto rapido e piuttosto violento”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tregua in bilico nella Striscia: per Donald Trump il cessate il fuoco a Gaza è “ancora in vigore” anche se Hamas si è dimostrato “piuttosto turbolento”. Intanto l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e il consigliere di Donald Trump, Jared Kushner - da oggi in Israel - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Trump, Piano Mattei, passa tutto per Fabrizio Saggio. Ecco chi è il consigliere diplomatico dalla cui scrivania passano tutti i dossier, ma estraneo al giro meloniano d’Antan - @MariannaRizzini - X Vai su X
Gaza, Trump: "Se Hamas viola la tregua sarà annientato". Vance oggi in Israele. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Trump: 'Se Hamas viola la tregua sarà annientato'. Riporta tg24.sky.it
Trump avverte Hamas: «Si comportino bene nella Striscia di Gaza o saranno annientati» - Alla domanda sul mantenimento del cessate il fuoco nella a Gaza tra Israele e Hamas, il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti daranno alla situazione una “piccola possibilità” nella ... msn.com scrive
Gaza, la minaccia di Trump: "Se Hamas non rispetta la tregua li annientiamo" - Hamas deve "comportarsi bene" e "se romperà la tregua saranno annientati". Secondo iltempo.it