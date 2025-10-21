Gaza Trump avverte Hamas | Si comportino bene o saranno annientati

(LaPresse) Alla domanda sul mantenimento del cessate il fuoco nella a Gaza tra Israele e Hamas, il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti daranno alla situazione una “piccola possibilità” nella speranza che ci sia meno violenza. Le forze israeliane hanno ucciso decine di persone in attacchi nella Striscia dopo aver accusato i militanti di Hamas di aver ucciso due soldati. L’inquilino della Casa Bianca ha affermato che Hamas deve comportarsi bene o affrontare le conseguenze. “Devono comportarsi bene, e se non lo fanno saranno eliminati”, ha detto parlando da Washington. Il presidente ha poi avvertito: “Se continuano a farlo, allora interverremo per sistemare le cose, e lo faremo in modo molto rapido e piuttosto violento”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

