Gaza tra Hamas e Anp | il futuro dei palestinesi è sul filo del rasoio

Il presunto accordo che dovrebbe aprire la strada alla nascita di un governo tecnico per la Striscia di Gaza si sta rivelando, nei fatti, una trappola politica confezionata con abilità. Secondo quanto riportato da Kan Reshet Bet, Hamas starebbe partecipando attivamente, ma in modo occulto, alla formazione del nuovo esecutivo che dovrebbe assumere il controllo dell’enclave una volta completato il piano di cessazione della guerra. Dietro le apparenze di un’intesa condivisa e sostenuta dai mediatori arabi, si celerebbe una manovra studiata per preservare l’influenza del movimento islamista e garantirgli un futuro ruolo politico, anche se formalmente celato dietro figure “tecniche” e apparentemente neutrali. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Gaza tra Hamas e Anp: il futuro dei palestinesi è sul filo del rasoio

News recenti che potrebbero piacerti

Tregua in bilico a Gaza e nuove minacce di Trump ad Hamas Vai su Facebook

#Gaza Hamas ha comunicato di aver rintracciato un altro corpo di #ostaggio israeliano, il 13°. Lo consegnerà a Israele oggi stesso "se le condizioni sul campo lo consentiranno". Foto repertorio - X Vai su X

Gaza, Hamas e non solo: i clan rivali in lotta per il potere. L'atlante della guerriglia: torna il rischio caos - Le fazioni palestinesi in guerra tra loro, le tradizionali famiglie gazawi e i clan beduini si gettano sulle spoglie della Striscia per conservare oppure riconquistare potere, tutte ... Scrive ilgazzettino.it

GAZA/ 1. “Gli Usa premono su Israele per fare lo Stato palestinese ma Hamas chiede altro in cambio del disarmo” - Trump manda Wiitkoff, Kushner e Vance a puntellare il cessate il fuoco. ilsussidiario.net scrive

Tre questioni sul futuro di Gaza che non sono state risolte - Lo scambio fra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi di lunedì ha completato la prima fase dell’ accordo di pace fra Israele e Hamas, iniziata con il cessate il fuoco e il parziale ritiro dell’ ... Lo riporta ilpost.it