Gaza su pressione Usa riaprono due valichi per gli aiuti | Arrivati in Israele i resti di un altro ostaggio

Tgcom24.mediaset.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tregua in bilico a Gaza e nuove minacce di Trump ad Hamas: "Se viola il cessate il fuoco sarà annientato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

