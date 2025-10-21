Gaza su pressione Usa riaprono due valichi per gli aiuti | Arrivati in Israele i resti di un altro ostaggio
Tregua in bilico a Gaza e nuove minacce di Trump ad Hamas: "Se viola il cessate il fuoco sarà annientato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
È stata una giornata di guerra ieri nella Striscia di Gaza con ripetute, evidenti violazioni della tregua; ma la sera Israele ha annunciato la ripresa del cessate il fuoco. E, su pressione dell’Amministrazione Trump, anche la distribuzione degli aiuti per i palestinesi - facebook.com Vai su Facebook
Nelle cronache il piano di pace per #Gaza viene pressoché interamente ascritto a #Trump. Ma in alcuni punti emerge la pressione esercitata da alcuni paesi arabi. L’analisi della direttrice Cinzia Sciuto ieri a Taga Focus. - X Vai su X
Gaza, su pressione Usa riaprono due valichi per gli aiuti | Arrivati in Israele i resti di un altro ostaggio - "Se viola il cessate il fuoco sarà annientato", avverte il presidente americano. Segnala msn.com
Israele cede alle pressioni Usa e riapre i valichi. Riparte la tregua a Gaza - L'esercito israeliano ha ripreso a far rispettare il cessate il fuoco a Gaza dopo averlo dichiarato "violato" da Hamas. Come scrive iltempo.it
Valico di Rafah riapre domani: “sotto supervisione UE”/ Ostaggi e disarmo Hamas a Gaza: cosa ostacola la pace - Caos pace Gaza, pressioni internazionali ottengono l'accordo sul Valico di Rafah: riaperto domani sotto supervisione UE. Secondo ilsussidiario.net