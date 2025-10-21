Gaza rientra in Israele il corpo dell' ostaggio Tal Haimi

(LaPresse) Un convoglio scortato ha riportato a Tel Aviv il corpo del sergente maggiore Tal Haimi, 41 anni, ucciso da Hamas il 7 ottobre 2023 mentre difendeva il kibbutz Nir Yitzhak. Il suo corpo, portato a Gaza e ritenuto disperso per mesi, è stato riconsegnato ieri sera da Hamas. La salma è stata trasferita all’istituto forense per l’identificazione, tra gli onori della polizia israeliana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

