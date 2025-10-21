Gaza ma non solo Afghanistan una tragedia dimenticata
Fra le iniziative di solidarietà e di richiesta di attenzione alle numerose tragedie dovute alle guerre, alle dittature, alle repressioni una di particolare urgenza e gravità ha riguardato la realtà odierna all’Afghanistan. Una testimonianza intensa e commovente continua ad arrivarci dall’impegno della associazione International Help. I responsabili di questa benemerita realtà ci hanno ricordato recentemente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Nella rassegna stampa con Costanza Spocci su Rai Radio3: - Il destino incerto del cessate il fuoco a Gaza - Trump aumenterà i dazi sulla Colombia - Pakistan e il governo talebano dell’Afghanistan hanno concordato un “cessate il fuoco immediato” - facebook.com Vai su Facebook
TRAGEDIA DI GAZA/ I bambini trucidati e l’appello di Zuppi: la scelta da fare per salvare un popolo - Zuppi siano un monito ad agire Non è bastata la manifestazione a Tel Aviv dei veterani top gun e dei ... Lo riporta ilsussidiario.net
TRAGEDIA GAZA/ La nuova guerra di Israele e il buco nero pronto a inghiottire un popolo - Chiesta per oggi una riunione del Consiglio Onu Il governo israeliano ha deciso di entrare ... Segnala ilsussidiario.net
Gaza dimenticata, mentre il mondo guarda l'Iran sulla Striscia continuano le stragi di civili - Una manciata di giorni e sarò fuori, fuori da quel muro che separa questa realtà quasi surreale da un’altra in cui la vita sembra scorrere impassibile. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it