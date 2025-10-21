Gaza Khan Younis devastata | la città è irriconoscibile dopo l’offensiva israeliana

(LaPresse) La città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, appare irriconoscibile dopo l’offensiva israeliana. Interi quartieri sono stati rasi al suolo, tra macerie e devastazione. Le immagini mostrano l’enorme portata della distruzione che ha colpito l’area, lasciando dietro di sé solo rovine. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

