Gaza Israele su pressione Usa riapre due valichi per gli aiuti | Hamas riconsegna i resti di un altro ostaggio
Tregua in bilico a Gaza e nuove minacce di Trump ad Hamas: "Se viola il cessate il fuoco sarà annientato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #20ottobre #Ucraina #Putin #Zelensky #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Trump #PistoiaBasket #Rieti #Caivano #affittibrevi #Giappone #Takaichi #Louvre #Mattarella #Belgio #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Gaza, Israele ha ricevuto il corpo di un ostaggio da Hamas - X Vai su X
Israele cede alle pressioni Usa e riapre i valichi. Riparte la tregua a Gaza - L'esercito israeliano ha ripreso a far rispettare il cessate il fuoco a Gaza dopo averlo dichiarato "violato" da Hamas. Come scrive iltempo.it
Gaza, fragile cessate il fuoco: nuovi raid e mediazione Usa per evitare l’escalation - Nuovi raid dell’IDF e Hamas a Gaza mettono a rischio il fragile cessate il fuoco, mentre gli Stati Uniti cercano di mediare per salvare l’accordo di pace. Secondo notizie.it
Gaza, inviati Usa in Israele per garantire la tregua con Hamas in attesa del vicepresidente Vance - Steve Witkoff e Jared Kushner hanno parlato con il premier Netanyahu in attesa dell'arrivo del vice di Trump. Come scrive msn.com