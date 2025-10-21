Gaza Israele diffonde nuovo video di violenze di Hamas contro i civili palestinesi

(Adnkronos) – Il ministero degli Esteri israeliano ha diffuso sui canali social video che, secondo le autorità di Tel Aviv, mostrerebbero miliziani di Hamas mentre torturano e puniscono brutalmente civili palestinesi a Gaza per ristabilire il controllo sul territorio. Nei video, rilanciati dal Daily Mail, si vedono uomini mascherati colpire con barre di ferro e .

