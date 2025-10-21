Gaza il chirurgo dei bambini | Ho visto il più alto numero di malformazioni congenite della mia vita

“Ho visto a Gaza il più alto numero di malformazioni congenite della mia vita. L’utilizzo di metalli pesanti nei materiali bellici ha avuto un impatto devastante sulla salute dei bambini. Operare lì, insieme ai colleghi palestinesi, è stata un’esperienza umana e professionale profondissima”. A. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it