Gaza Idf delimita la linea gialla piano Usa e Israele per zona Hamas free Tel Aviv | Spareremo a chi si avvicina - VIDEO

La costruzione del muro consiste in blocchi di cemento gialli alti oltre 3 metri e sormontati da pannelli dipinti del medesimo colore. La disposizione però è di ogni 200 metri sicché il rischio per i civili di non avvedersi del superamento della linea aumenta notevolmente Oltre 3 metri di alt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Idf delimita la "linea gialla", piano Usa e Israele per zona "Hamas free", Tel Aviv: "Spareremo a chi si avvicina" - VIDEO

