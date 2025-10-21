Gaza Hamas | stasera consegneremo altri due corpi | New York Times | Usa preoccupati che Netanyahu riprenda la guerra
Israele su pressione Usa riapre due valichi per gli aiuti Hamas riconsegna i resti di un altro ostaggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
#Gaza Hamas ha comunicato di aver rintracciato un altro corpo di #ostaggio israeliano, il 13°. Lo consegnerà a Israele oggi stesso "se le condizioni sul campo lo consentiranno". Foto repertorio - X Vai su X
Hamas: "Stasera consegneremo i corpi di due ostaggi". Netanyahu: "Rafah non aprirà fino a nuovo avviso" - Hamas intende mantenere il controllo della sicurezza a Gaza per un periodo ad interim, e non può per ora impegnarsi a disarmarsi ... Da msn.com
Ostaggi Gaza, Hamas: oggi consegneremo altri 2 corpi. Netanyahu: valico di Rafah non aprirà fino a nuovo avviso - Undici membri di una famiglia sono stati uccisi dopo che Israele ha attaccato un veicolo a Zeitoun, nella città di Gaza, accusandolo di aver attraversato la cosiddetta «linea gialla», che delimita le ... ilgazzettino.it scrive
Caos a Gaza, Netanyahu: “Non rispettati gli accordi, il valico di Rafah resta chiuso”. Hamas consegna i corpi di altri 2 ostaggi - Mohammed Nazzal, alto dirigente del gruppo islamista dal Qatar: “Non lasceremo le armi fino a quando non saranno risolte altre ... Si legge su msn.com