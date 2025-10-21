Resta fragile il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Secondo i media americani, gli Stati Uniti sarebbero preoccupati che Netanyahu possa rompere l’accordo di tregua mediato dal presidente Usa Donald Trump. Oggi il vicepresidente americano J.D. Vance è atteso in Israele. Hamas, intanto, si dice pronto a restituire tutti i corpi degli ostaggi israeliani ancora presenti nella Striscia, ma avverte che il recupero delle salme richiederà ancora del tempo. Ecco tutti gli aggiornamenti di oggi, 21 ottobre, in diretta. Gaza, le notizie del 21 ottobre Inizio diretta: 211025 07:00 Fine diretta: 211025 23:30 08:06 211025 Hamas: "Pronti a restituire i corpi degli ostaggi, ma serve più tempo" Il leader di Hamas, Khalil al-Hayya, ha dichiarato in un’intervista al canale Al-Qahira Al-Akhbariya che il gruppo terroristico è disposto a trovare e rilasciare i 15 corpi degli ostaggi ancora presenti nella Striscia se gli verrà concesso più tempo e attrezzature pesanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Hamas: “Pronti a restituire i corpi degli ostaggi ma serve tempo” – La diretta