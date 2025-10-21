Gaza Hamas chiede tempo sui corpi | tregua sotto pressione

Nel cuore di una tregua ancora fragile, Hamas chiede più tempo per recuperare le salme degli ostaggi e assicura che l’intesa sarà rispettata. Intanto Israele identifica il corpo di Tal Haimi, mentre da Washington arrivano nuove pressioni: il vicepresidente JD Vance è in viaggio verso Israele per sostenere il cessate il fuoco. Il tempo delle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Gaza, Hamas chiede tempo sui corpi: tregua sotto pressione

Altre letture consigliate

Tregua in bilico a Gaza e nuove minacce di Trump ad Hamas Vai su Facebook

#Gaza Hamas ha comunicato di aver rintracciato un altro corpo di #ostaggio israeliano, il 13°. Lo consegnerà a Israele oggi stesso "se le condizioni sul campo lo consentiranno". Foto repertorio - X Vai su X

Gaza, Hamas: "Ci serve più tempo per recuperare corpi ostaggi, rispettiamo accordo" - Identificato il corpo restituito ieri: è del sergente maggiore Tal Haimi. Scrive msn.com

Sempre più fragile la tregua a Gaza: Hamas ha violato i patti. Israele e gli USA minacciano gli islamisti. E Napoli è diventata capitale della pace - Hamas sta violando i patti non restituendo i corpi degli ostaggi e ha ripreso il controllo della Striscia. Riporta blitzquotidiano.it

Israele chiude tutti i valichi per Gaza dopo l'attacco di Hamas. Fermi gli aiuti umanitari - Israele ha chiuso i valichi di frontiera verso Gaza e bloccati i convogli di aiuti umanitari dopo che il governo ha accusato Hamas di aver violato ... Riporta iltempo.it