Gaza esercito israeliano traccia la linea gialla di confine

https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202510Gaza-esercito-israeliano-traccia-la-linea-gialla-di-confine20251020video12134856.mp4 L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Gaza, esercito israeliano traccia la linea gialla di confine

Altre letture consigliate

#TG2000 - In Medio Oriente, la tregua è appesa ad un filo. Chiusi e poi riaperti i valichi della Striscia di Gaza. Nuovi raid dell’esercito israeliano. #20ottobre #Gaza #Pace #Politica #Trump #Netanyahu #Knesset #SharmElSheikh #ostaggi #Hamas #Israele #pi - facebook.com Vai su Facebook

Vedere l’esercito di Israele lasciare Gaza e le immagini di gioia tra i cittadini della Striscia, così come tra i familiari degli ostaggi in Israele, riempie di speranza. Ora è il momento degli aiuti: cibo, medicine e cure. Lavoriamo tutti affinché gli effetti geopolitici di qu - X Vai su X

Gaza, esercito israeliano traccia la linea gialla di confine - (askanews) – Un filmato diffuso dal Ministero della Difesa israeliano mostra l’esercito che traccia la “Linea Gialla”, oltre la quale le sue forze si ritirano da Gaza. Scrive askanews.it

Gaza, l'esercito di Israele delimita la Linea gialla - A Gaza veicoli e bulldozer dell'esercito israeliano sono stati visti trainare blocchi di barriera gialli e depositarli per delimitare la "linea gialla" stabilita dal cessate il fuoco. Secondo tg24.sky.it

Gaza, nuovi raid di Israele nel sud della Striscia: 44 morti. Scambio di accuse con Hamas sulla violazione del cessate il fuoco - «In risposta alla palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco di questa mattina, le Idf hanno avviato una serie di attacchi ... Riporta ilmessaggero.it