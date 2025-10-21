Gaza esercito israeliano traccia la linea gialla di confine

Ilfogliettone.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202510Gaza-esercito-israeliano-traccia-la-linea-gialla-di-confine20251020video12134856.mp4 L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

gaza esercito israeliano traccia la linea gialla di confine

© Ilfogliettone.it - Gaza, esercito israeliano traccia la linea gialla di confine

Altre letture consigliate

gaza esercito israeliano tracciaGaza, esercito israeliano traccia la linea gialla di confine - (askanews) – Un filmato diffuso dal Ministero della Difesa israeliano mostra l’esercito che traccia la “Linea Gialla”, oltre la quale le sue forze si ritirano da Gaza. Scrive askanews.it

gaza esercito israeliano tracciaGaza, l'esercito di Israele delimita la Linea gialla - A Gaza veicoli e bulldozer dell'esercito israeliano sono stati visti trainare blocchi di barriera gialli e depositarli per delimitare la "linea gialla" stabilita dal cessate il fuoco. Secondo tg24.sky.it

gaza esercito israeliano tracciaGaza, nuovi raid di Israele nel sud della Striscia: 44 morti. Scambio di accuse con Hamas sulla violazione del cessate il fuoco - «In risposta alla palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco di questa mattina, le Idf hanno avviato una serie di attacchi ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Esercito Israeliano Traccia