Se non parlassimo di cose tremendamente serie come un paio di sanguinosissime guerre, ci si potrebbe perfino divertire nell’assistere al dispendio di energie mentali ed emotive che i migliori cervelli della sinistra politica e di quella mediatica stanno dedicando alla grande speranza (per loro) di un doppio spettacolare fallimento delle opportunità di pace a Gaza e, su un altro piano, tra Russia e Ucraina. Così grande è stata l’umiliazione di vedere Donald Trump trionfante e gongolante tra Gerusalemme e Sharm El Sheik che ora è in corso una maxigufata di gruppo, una specie di esorcismo collettivo, un lugubre rito per scatenare energie negative. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gaza e Ucraina, ai compagni resta solo la doppia gufata sui conflitti