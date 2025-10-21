Gaza e Ucraina ai compagni resta solo la doppia gufata sui conflitti

Liberoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se non parlassimo di cose tremendamente serie come un paio di sanguinosissime guerre, ci si potrebbe perfino divertire nell’assistere al dispendio di energie mentali ed emotive che i migliori cervelli della sinistra politica e di quella mediatica stanno dedicando alla grande speranza (per loro) di un doppio spettacolare fallimento delle opportunità di pace a Gaza e, su un altro piano, tra Russia e Ucraina. Così grande è stata l’umiliazione di vedere Donald Trump trionfante e gongolante tra Gerusalemme e Sharm El Sheik che ora è in corso una maxigufata di gruppo, una specie di esorcismo collettivo, un lugubre rito per scatenare energie negative. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

gaza e ucraina ai compagni resta solo la doppia gufata sui conflitti

© Liberoquotidiano.it - Gaza e Ucraina, ai compagni resta solo la doppia gufata sui conflitti

Altre letture consigliate

Manifestazioni per Gaza, Furfaro (Pd): “Noi non ci giriamo dall’altra parte. Il governo invece resta in silenzio” - “Era giusto partecipare perché la piazza è il luogo dove si difendono i diritti e la dignità delle persone. Lo riporta affaritaliani.it

Gaza, dalle armi al ruolo futuro: tutti i nodi da sciogliere. I capi della Jihad divisi - Convergerà oggi in Egitto la delegazione di Hamas per negoziare con gli americani e, attraverso Doha e Il Cairo, con Israele. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Ucraina Compagni Resta