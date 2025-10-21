Gaza Donald Trump avverte Hamas | Rischiate una fine rapida furiosa e brutale

Ancora una volta, Donald Trump manda segnali precisi, e durissimi, ad Hamas. In un messaggio pubblicato su Truth Social, il presidente statunitense ha avvertito che gli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente si sono detti pronti, su sua richiesta, a intervenire a Gaza per “raddrizzare” Hamas se continuerà a violare l’accordo di pace. Il tycoon ha però precisato di averli frenati, compreso Israele, perché “c’è ancora speranza che Hamas faccia ciò che è giusto”. Ma ha anche lanciato un avvertimento diretto al movimento palestinese: “Se non lo faranno, la fine di Hamas sarà rapida, furiosa e brutale! ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gaza, Donald Trump avverte Hamas: "Rischiate una fine rapida, furiosa e brutale"

