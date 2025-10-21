Gaza convoglio Onu in viaggio da Gaza City a Khan Younis il VIDEO della devastazione | solo macerie dopo 2 anni di bombardamenti israeliani

Il convoglio procede lentamente su una strada incorniciata da rovine e polvere, in uno scenario apocalittico dove non resta nulla in piedi: interi quartieri rasi al suolo, solo cumuli di detriti là dove un tempo sorgevano case, scuole, negozi Un breve video pubblicato da Tom Fletcher, sottose. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, convoglio Onu in viaggio da Gaza City a Khan Younis, il VIDEO della devastazione: solo macerie dopo 2 anni di bombardamenti israeliani

