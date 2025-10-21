Gaza che rumore fa la guerra? Il racconto sonoro di Mohammad Yaghi
Ci siamo abituati a scrollare le immagini, anche quelle più crude, con i corpi mutilati e i bambini avvolti in lenzuola insanguinate. Abbiamo visto centinaia di video, quasi anestetizzati di fronte alle macerie di Gaza, il grigio delle strade, i profughi in marcia perenne. Abbiamo letto le testimonianze di chi è rimasto, di chi ha perso tutto. Ma che succede se chiudiamo gli occhi? Se non guardiamo le foto, i filmati, i testi? Che rumore fa la guerra? Mohammad Yaghi lo sa benissimo, perché a Gaza ci è nato “e non ne è mai uscito per un momento”. E siccome è un ingegnere del suono, non poteva che accorgersi, come e più degli altri, che una delle innumerevoli cose che erano cambiate nella sua vita era quello che ascoltavano le sue orecchie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
