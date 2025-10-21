Gaza Al Jazeera svela i nomi dei militari accusati dell’uccisione di Hind Rajab | Fanno parte della compagnia Impero dei vampiri
Un’unità militare che si autodefinisce “ Impero dei vampiri “. Una compagnia composta da truppe straniere con doppia nazionalità, che fa parte del 52esimo battaglione dell’esercito israeliano. È a loro che conduce una lunga inchiesta di Al Jazeera Arabic dedicata alla morte di Hind Rajab, la bambina palestinese di 6 anni uccisa il 29 gennaio 2024 dall’esercito israeliano, assieme a sei familiari che erano con lei e due paramedici della Mezzaluna Rossa. Il documentario, nuovo episodio della serie intitolata What’s Hidden is Greater, svela per la prima volta i nomi di coloro che, secondo l’emittente, sono i responsabili diretti di quella strage. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
