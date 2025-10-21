Gaza Al Jazeera svela documento riservato su 30mila membri dell' Aeronautica israeliana coinvolti nei bombardamenti sulla Striscia

Il programma "What is Hidden is Greater" rivela un presunto documento con i nomi di 30 mila militari israeliani coinvolti nelle operazioni a Gaza In una nota trasmissione d'inchiesta prodotta da Al Jazeera, l'emittente qatarina ha svelato un documento riservato israeliano, riguardante oltre 3.

