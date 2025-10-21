Gaza Al Jazeera svela documento riservato su 30mila membri dell' Aeronautica israeliana coinvolti nei bombardamenti sulla Striscia

Ilgiornaleditalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il programma “What is Hidden is Greater” rivela un presunto documento con i nomi di 30 mila militari israeliani coinvolti nelle operazioni a Gaza In una nota trasmissione d'inchiesta prodotta da Al Jazeera, l'emittente qatarina ha svelato un documento riservato israeliano, riguardante oltre 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza al jazeera svela documento riservato su 30mila membri dell aeronautica israeliana coinvolti nei bombardamenti sulla striscia

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, "Al Jazeera" svela documento riservato su 30mila membri dell'Aeronautica israeliana coinvolti nei bombardamenti sulla Striscia

Scopri altri approfondimenti

Gaza, la scuola di Castiglione dei Pepoli che ha adottato il documento per la Palestina. La preside: «I docenti sono educatori, sarà la storia a giudicare chi ha taciuto» - La sua scuola, l’istituto d’istruzione superiore Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli (Isicast), è stata una delle pochissime mosche bianche di Bologna e provincia in cui l’1 settembre ... Da corrieredibologna.corriere.it

gaza jazeera svela documentoPace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo ... Lo riporta tg24.sky.it

"Solidarietà al popolo di Gaza". Il documento spacca la minoranza - Il documento sulla "solidarietà alla popolazione civile di Gaza", nel consiglio comunale di martedì sera a Codigoro ha spaccato l’opposizione di centro destra portando il capogruppo Dario Gabbani ad ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Jazeera Svela Documento