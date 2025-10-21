Gaza Abu Mazen contro Hamas | È ostacolo alla pace deve consegnare le armi siamo noi l' autorità sovrana; l’Italia riconosca la Palestina

Abu Mazen ha criticato fortemente la condotta di Hamas nell'enclave palestinese, affermando che nel futuro non c'è posto per l'organizzazione islamista nel governo di Gaza: "Siamo noi l'autorità sovrana", ha affermato Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas — noto anc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Abu Mazen contro Hamas: "È ostacolo alla pace, deve consegnare le armi, siamo noi l'autorità sovrana; l’Italia riconosca la Palestina"

