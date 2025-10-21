Gattuso al Mutti Training Center
Giornata di visite al Centro Sportivo di Collecchio. Al Mutti Training Center, accompagnato dal suo vice Gigi Riccio, è arrivato il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. C'era anche il collaboratore tecnico Leonardo Bonucci. La delegazione azzurra è stata accolta dal CEO Federico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
