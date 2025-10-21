Gattuso al Mutti Training Center

Parmatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di visite al Centro Sportivo di Collecchio. Al Mutti Training Center, accompagnato dal suo vice Gigi Riccio, è arrivato il  Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. C'era anche il  collaboratore tecnico Leonardo Bonucci. La delegazione azzurra è stata accolta dal CEO Federico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

gattuso mutti training centerParma, oggi riposo, martedì Gattuso al Mutti Training Center - Dopo il pari senza gol di Marassi contro il Genoa, Carlos Cuesta ha dato un giorno di riposo ai suoi ragazzi. Lo riporta parmatoday.it

gattuso mutti training centerParma, visite importante in casa crociata. Ecco l’indiscrezione in casa gialoblu - Parma, visita d’eccezione al centro sportivo: Gattuso e il suo staff presenti all’allenamento Giornata speciale per il Parma, che si prepara ad accogliere ospiti d’eccezione al centro sportivo Mutti T ... Riporta calcionews24.com

gattuso mutti training centerParma, domani ospite d'eccezione al Mutti: presenti Gattuso e il suo staff per l'allenamento - Continua il tour ai quartier generali delle varie squadre di serie A da parte del Commissario Tecnico della Nazionale italiana Gennaro Gattuso. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Gattuso Mutti Training Center