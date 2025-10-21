Gatto ucciso a Montefiascone | A sparare è stato un bambino di 10 anni

21 ott 2025

Lndc animal protection ha presentato denuncia contro ignoti in merito al grave episodio avvenuto a Montefiascone, dove un gatto è stato ucciso con una pistola ad aria compressa. Il piccolo animale, un gatto nero conosciuto e benvoluto nella zona, è stato trovato agonizzante e poi è morto a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

