Gatto ucciso a Montefiascone | A sparare è stato un bambino di 10 anni | FOTO
È stata sporta denuncia in merito al grave episodio del gatto ucciso a Montefiascone con una pistola ad aria compressa. Il piccolo micio nero, conosciuto e benvoluto nella zona, è stato trovato agonizzante e poi è morto a seguito delle ferite provocate dai colpi.La denunciaA presentare la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
