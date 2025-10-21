Garlasco Sempio in tv | Potrà capitare di tutto E parla anche di Lovati
Il caso di Garlasco è uno dei più mediatici degli ultimi vent'anni: la riapertura da parte della procura di Pavia con una nuovo fascicolo che vede iscritto Andrea Sempio nel registro degli indagati per omicidio in concorso ha riacceso in molti il dubbio che Alberto Stasi, condannato in via definitiva, possa non essere l'assassino di Chiara Poggi. L'unico indagato di questa nuova indagine ha parlato ai microfoni di " Chi l'ha visto " e l'intervista integrale andrà in onda domani sera, tuttavia sono stati anticipati alcuni passaggi importanti che permettono di capire quale sia il suo stato d'animo ma anche alcune dinamiche che si stanno sviluppando. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
