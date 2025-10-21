Garlasco quei dubbi in tv sull’avvocato De Rensis | Nasconde qualcosa di grave
Nuovi elementi e continui colpi di scena continuano a caratterizzare il caso Garlasco, a distanza di quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Negli ultimi giorni, l’inchiesta che ruota intorno al nome di Andrea Sempio — l’amico del fratello della vittima finito nuovamente al centro delle indagini — ha assunto contorni sempre più intricati. Gli atti depositati dai nuovi legali contengono riferimenti a flussi di denaro, contatti con figure del cosiddetto “Sistema Pavia” e rapporti mai chiariti tra alcuni investigatori e professionisti coinvolti nei primi anni dell’inchiesta. Le nuove indagini difensive, coordinate dall’avvocato Liborio Cataliotti, puntano a ricostruire in modo minuzioso la catena delle prove e i passaggi di mano di documenti che, secondo la difesa, sarebbero stati alterati o manipolati nel corso del tempo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
