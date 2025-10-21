Garlasco Lovati smonta l’alibi di Sempio sullo scontrino | la tesi dell’avvocato rivelata a Ignoto X

Affaritaliani.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ignoto X, l’avvocato Lovati mette in dubbio lo scontrino di Sempio sul delitto di Garlasco: “Senza prove oggettive è carta straccia”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

garlasco lovati smonta l8217alibi di sempio sullo scontrino la tesi dell8217avvocato rivelata a ignoto x

© Affaritaliani.it - Garlasco, Lovati smonta l’alibi di Sempio sullo scontrino: la tesi dell’avvocato rivelata a Ignoto X

News recenti che potrebbero piacerti

garlasco lovati smonta l8217alibiGarlasco, De Rensis abbandona la diretta quando parla Lovati: «Ho esaurito il mio ruolo». Giletti: «Nasconde qualcosa di grave» - L’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, abbandona lo studio televisivo durante la ... Segnala leggo.it

garlasco lovati smonta l8217alibiGarlasco, l'avvocato di Lovati choc: “Lo scontrino di Sempio? Carta straccia, ecco perché”, le parole che scatenano il caos - it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip. Secondo libero.it

garlasco lovati smonta l8217alibiGarlasco, Lovati smonta l'alibi di Sempio, il primo colpo (indiretto) dopo il licenziamento: «Lo scontrino di Vigevano? È falso» - Dopo aver difeso per mesi il suo assistito, spesso con teorie bizzarre che lui definiva sogni, l'avvocato ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Lovati Smonta L8217alibi