Garlasco Lovati parla in tv dei 60mila euro e l' avvocato di Stasi lascia lo studio | Devo andare

Un epilogo che nessuno si sarebbe mai atteso, soprattutto per il fatto che Antonio De Rensis ha sempre evitato gesti eclatanti in diretta televisiva, eppure, durante l'ultima puntata de " Lo Stato delle Cose ", l'avvocato di Alberto Stasi ha preferito abbandonare anzitempo lo studio e salutare tutti mentre parlava il collega Massimo Lovati, lasciando qualche perplessità nel conduttore Massimo Giletti per quanto concerne le motivazioni alla base di quella decisione. Tutto inizia con una domanda fatta all'ex legale di Andrea Sempio dalla giornalista Ilenia Petracalvina, ospite del programma. Il focus sono quei famosi 60mila euro raccolti dai familiari dell'indagato e di cui non si conosce la destinazione: "A questo punto le chiedo: quanto ha guadagnato quell'anno lì per la difesa dei Sempio?". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, Lovati parla in tv dei 60mila euro e l'avvocato di Stasi lascia lo studio: "Devo andare"

Altre letture consigliate

L'avvocato Massimo Lovati torna da Corona e svela nuovi dettagli sul caso Garlasco dopo la revoca del mandato da Sempio - facebook.com Vai su Facebook

#intanto Garlasco, Lovati smonta l’alibi di Sempio sullo scontrino: la tesi dell’avvocato rivelata a Ignoto X - X Vai su X

Garlasco, Lovati parla in tv dei 60mila euro e l'avvocato di Stasi lascia lo studio: "Devo andare" - Il conduttore de "Lo Stato delle Cose" commenta l'accaduto: "Questo nasconde qualcosa di grave" Un epilogo che nessuno si sarebbe mai atteso, soprattutto per il fatto che Antonio De Rensis ha sempre e ... ilgiornale.it scrive

Garlasco, doppio choc in Tv: De Rensis abbandona lo studio e Lovati smascherato da Corona - Nella puntata de Lo Stato delle Cose, accade un evento inaspettato con De Rensis, mentre Giletti incalza Lovati su Jerry la Rana: cosa è successo ... Da libero.it

Garlasco, De Rensis abbandona la diretta quando parla Lovati: «Ho esaurito il mio ruolo». Giletti: «Nasconde qualcosa di grave» - L’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, abbandona lo studio televisivo durante la ... Segnala msn.com