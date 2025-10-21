Garlasco l' intercettazione | Trovate chiamate all' 1 di notte da Sempio a casa Poggi

Emergono nuovi dettagli sul delitto di Garlasco. Dettagli che vanno a incrementare il secondo filone di indagini che vede Andrea Sempio indagato. A Quarta Repubblica, ad esempio, viene mandata in onda l'intercettazione ambientale dei genitori del giovane. I tre, Giuseppe Sempio, Daniela Ferrari e Andrea Sempio, si trovano in auto il 9 febbraio del 2017 poco dopo le 20. Probabilmente tornavano a casa dopo l'incontro con gli avvocati, fissato per discutere dell'interrogatorio del giorno dopo. La madre chiede al marito se c'è da preoccuparsi e lui risponde: "Loro hanno trovato delle telefonate dell'Andrea la sera tardi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, l'intercettazione: "Trovate chiamate all'1 di notte da Sempio a casa Poggi"

Altre letture consigliate

Colpo di scena Garlasco, spunta anche lui: chi è. L'intercettazione in casa Sempio, cosa rivelano i genitori di Andrea Vai su Facebook

Garlasco – Sempio Fan di Giallo e Bugalalla! Intercettazione Inedita da decifrare insieme... - X Vai su X

Ignoto X, spunta il manoscritto inedito di Sempio: "Chiamate verso fisso Poggi" - Ritrovamenti che potrebbero essere significativi nelle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, quelli effettuati dalla Guardia di ... Segnala iltempo.it

Garlasco, Giletti tuona: "Grave, Nuzzi si è sentito fregato". E sul caso Venditti: "Ecco perché scricchiola la fiducia" - Nella puntata de Lo Stato delle Cose, novità sui legami tra l'ex Procuratore aggiunto Venditti, politica e forze dell'ordine, ma anche la delusione di Nuzzi: ecco perché ... Si legge su libero.it

Delitto di Garlasco: “Non deve andare in giro”, l’audio della nuova intercettazione - ' su Rai 3, ecco una nuova intercettazione sul delitto di Garlasco che riguarda Andrea Sempio. Riporta newsmondo.it