Garlasco la zia di Chiara Poggi nel mirino de Le Iene | cosa mostrano

Riflettori puntati sulla zia di Chiara Poggi. Le Iene, nel presentare la puntata speciale di Inside proprio sul delitto di Garlasco, riportano le testimonianze di alcune persone che non si conoscerebbero tra loro. Testimonianze che si riferiscono tutte a quel drammatico giorno in cui Chiara venne trovata morta nella villetta di famiglia. Un elemento in particolare colpisce: sarebbe la presunta presenza di Maria Rosa Poggi, sorella del padre di Chiara e mamma delle gemelle Cappa, in via Giovanni Pascoli. Un'abitante, ora deceduta, aveva raccontato di essere stata quasi investita da un'auto che usciva a forte velocità dalla via della casa dei Poggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

