Garlasco la zia di Chiara Poggi nel mirino de Le Iene | cosa mostrano

Liberoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riflettori puntati sulla zia di Chiara Poggi. Le Iene, nel presentare la puntata speciale di Inside proprio sul delitto di Garlasco, riportano le testimonianze di alcune persone che non si conoscerebbero tra loro. Testimonianze che si riferiscono tutte a quel drammatico giorno in cui Chiara venne trovata morta nella villetta di famiglia.  Un elemento in particolare colpisce: sarebbe la presunta presenza di Maria Rosa Poggi, sorella del padre di Chiara e mamma delle gemelle Cappa, in via Giovanni Pascoli. Un'abitante, ora deceduta, aveva raccontato di essere stata quasi investita da un'auto che usciva a forte velocità dalla via della casa dei Poggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

garlasco la zia di chiara poggi nel mirino de le iene cosa mostrano

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, la zia di Chiara Poggi nel mirino de Le Iene: cosa mostrano

Altre letture consigliate

garlasco zia chiara poggiGarlasco, ombre sull’alibi della zia di Chiara Poggi - Le inedite testimonianze degli abitanti del paese raccolte da Le Iene fanno emergere nuovi interrogativi e sospetti. Lo riporta panorama.it

garlasco zia chiara poggi“Era lì il giorno dell’omicidio”. Garlasco, nuove testimonianze riaccendono il caso Chiara Poggi - A diciotto anni dal delitto di Chiara Poggi, il mistero di Garlasco torna al centro dell’attenzione pubblica. Come scrive thesocialpost.it

garlasco zia chiara poggi“Gli abitanti di Garlasco concordano nel collocare una determinata persona in un determinato posto a una certa ora”: il servizio de Le Iene - Il servizio de Le Iene riporta testimonianze che collocherebbero Maria Rosa Poggi vicino al luogo del delitto la mattina dell'omicidio ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Zia Chiara Poggi