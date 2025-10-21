Garlasco | il metodo Squadretta con i politici Soffiate e blitz per dettare legge

Dal fascicolo Clean 2 emergono anche le relazioni politiche della «Squadretta» di sbirri che ruotava attorno all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato a Brescia per corruzione in atti giudiziari in relazione all’archiviazione della posizione di Andrea Sempio per l’omicidio di Garlasco nel 2017. È tra Pavia e San Genesio che si sarebbe consumata una delle vicende più controverse. Il protagonista è il brigadiere Daniele Ziri, in servizio al Nucleo ispettorato del lavoro dell’Arma. Il 27 aprile 2023, nella sede della prefettura, si riunisce la cabina di regia interforze antimafia. 🔗 Leggi su Panorama.it

