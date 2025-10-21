Garlasco avvocato Lovati attacca Sempio dopo rimozione da incarico | Lo scontrino che usa come alibi è falso carta straccia va contro un muro

L'avvocato di Lovati, Gallo, ha dichiarato sull'alibi di Sempio: “Se lui continua a usare quello scontrino, va contro un muro: lo scontrino non è vero. Per Lovati lo scontrino è solo un indizio: se non si trova il riscontro esterno, come ad esempio una telecamera per fornire la prova della sua prese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, avvocato Lovati attacca Sempio dopo rimozione da incarico: “Lo scontrino che usa come alibi è falso, carta straccia, va contro un muro”

