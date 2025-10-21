Gambero Rosso in testa a pari merito Bottura Crippa e Romito

Ilgiornale.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 55 i ristoranti dell’eccellenza italiani, secondo la guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso, presentata ieri al The Space Cinema Moderno di Roma. Sono tanti infatti i ristoranti che hanno ottenuto le Tre Forchette, che vanno a chi ha meritato un punteggio superiore a 90 centesimi. Cinque sono nuovi ingressi: Contrada Bricconi a Oltressenda in Val Seriana, guidata da Michele Lazzarini, allievo di Niederkofler; Il Luogo Aimo e Nadia di Milano, che ritrova la collocazione che merita e soprattutto il sorriso dopo la scomparsa del fondatore Aimo Moroni qualche settimana fa, Zia di Antonio Ziantoni a Roma, autore di una cucina raffinata e attuale; Marotta, nell’Alto Casertano, che porta l’alta cucina in un territorio che fino a ieri era lontano dal red carpet; e infine l’abruzzese Villa Maiella, che vede riconosciuto il suo grande percorso familiare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gambero rosso in testa a pari merito bottura crippa e romito

© Ilgiornale.it - Gambero Rosso, in testa a pari merito Bottura, Crippa e Romito

News recenti che potrebbero piacerti

gambero rosso testa pariGambero Rosso, in testa a pari merito Bottura, Crippa e Romito - Presentata a Roma l’edizione 2026 della guida Ristoranti d’Italia: 55 i locali con Tre Forchette, con cinque novità: Contrada Bricconi, il Luogo di Aimo e Nadia, Zia, Marotta e Villa Maiella. Scrive msn.com

gambero rosso testa pariGuida Ristoranti Gambero Rosso: Bottura, Crippa e Romito al top - (askanews) – Con 97 punti Massimo Bottura, Enrico Crippa e Niko Romito sono a pari merito al top della nuova edizione della Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso. Lo riporta msn.com

gambero rosso testa pariGuida Gambero Rosso 2026: i ristoranti Tre Forchette e le osterie Tre Gamberi della Lombardia - Sono 20 i locali della regione premiati con il massimo punteggio, ta cui la Trattoria La Madia di Brione, nel Bresciano, eletta Miglior Ristorante dell'anno. Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Gambero Rosso Testa Pari