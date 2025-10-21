Gambero Rosso in testa a pari merito Bottura Crippa e Romito

Sono 55 i ristoranti dell’eccellenza italiani, secondo la guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso, presentata ieri al The Space Cinema Moderno di Roma. Sono tanti infatti i ristoranti che hanno ottenuto le Tre Forchette, che vanno a chi ha meritato un punteggio superiore a 90 centesimi. Cinque sono nuovi ingressi: Contrada Bricconi a Oltressenda in Val Seriana, guidata da Michele Lazzarini, allievo di Niederkofler; Il Luogo Aimo e Nadia di Milano, che ritrova la collocazione che merita e soprattutto il sorriso dopo la scomparsa del fondatore Aimo Moroni qualche settimana fa, Zia di Antonio Ziantoni a Roma, autore di una cucina raffinata e attuale; Marotta, nell’Alto Casertano, che porta l’alta cucina in un territorio che fino a ieri era lontano dal red carpet; e infine l’abruzzese Villa Maiella, che vede riconosciuto il suo grande percorso familiare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gambero Rosso, in testa a pari merito Bottura, Crippa e Romito

News recenti che potrebbero piacerti

Con la Lombardia in testa per numero di premiati, seguita dal Lazio, ecco tutti i locali che hanno ottenuto le Tre Forchette del Gambero Rosso, massimo riconoscimento, nella nuova edizione della guida Ristoranti d'Italia Vai su Facebook

Come si mangia nel nuovo Altatto, il vegetariano più originale di Milano - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/ristoranti/come-mangia-nuovo-altatto-vegetariano-milano/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=176 - X Vai su X

Gambero Rosso, in testa a pari merito Bottura, Crippa e Romito - Presentata a Roma l’edizione 2026 della guida Ristoranti d’Italia: 55 i locali con Tre Forchette, con cinque novità: Contrada Bricconi, il Luogo di Aimo e Nadia, Zia, Marotta e Villa Maiella. Scrive msn.com

Guida Ristoranti Gambero Rosso: Bottura, Crippa e Romito al top - (askanews) – Con 97 punti Massimo Bottura, Enrico Crippa e Niko Romito sono a pari merito al top della nuova edizione della Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso. Lo riporta msn.com

Guida Gambero Rosso 2026: i ristoranti Tre Forchette e le osterie Tre Gamberi della Lombardia - Sono 20 i locali della regione premiati con il massimo punteggio, ta cui la Trattoria La Madia di Brione, nel Bresciano, eletta Miglior Ristorante dell'anno. Da ilgiorno.it