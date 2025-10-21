Galleria comunale d’arte contemporanea di Monfalcone | presentato il piano triennale 2026-2028

Triesteprima.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre assi di programma definiscono l’orizzonte del nuovo piano triennale della Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone: è quanto emerge dalla delibera quadro recentemente approvata dalla Giunta, che fissa una traiettoria capace di confermare il ruolo dello spazio espositivo comunale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Arezzo in Arezzo” L'inaugurazione alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea - Arezzo, 19 giugno 2024 – E' stato presentato questa mattina “Arezzo in Arezzo”, il progetto della casa di moda brasiliana AREZZO leader e riferimento di eccellenza nel settore delle calzature ... Si legge su lanazione.it

galleria comunale d8217arte contemporaneaMonfalcone, nuovo piano triennale per la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea: tre assi per la crescita culturale - La Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone avvia un nuovo piano triennale basato su tre assi di sviluppo artistico e culturale. Scrive nordest24.it

A Monfalcone L’Immagine Sottile e una personale di Nicola Verlato. Alla Galleria Comunale - ac – galleria comunale d’arte contemporanea | monfalcone La GC. Da exibart.com

Cerca Video su questo argomento: Galleria Comunale D8217arte Contemporanea