Galleria comunale d’arte contemporanea di Monfalcone | presentato il piano triennale 2026-2028
Tre assi di programma definiscono l'orizzonte del nuovo piano triennale della Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Monfalcone: è quanto emerge dalla delibera quadro recentemente approvata dalla Giunta, che fissa una traiettoria capace di confermare il ruolo dello spazio espositivo comunale.
La mostra "L'anima ignuda nell'Isola dei beati", dedicata a Carlo Michelstaedter, sarà visitabile nella Galleria Comunale di Monfalcone fino al 2 novembre. Un'opportunità unica per scoprire tantissime curiosità sull'autore e sulla storia e cultura della Co
Ottobre ai #MuseiCivici di #Cagliari: laboratori, visite guidate e una mostra dedicata al tè. Dalla Galleria Comunale d'Arte al Museo d'Arte Siamese Cardu, passando per il Palazzo di Città, calendario ricco di appuntamenti per visitatori di tutte le età
"Arezzo in Arezzo" L'inaugurazione alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea - Arezzo, 19 giugno 2024 – E' stato presentato questa mattina "Arezzo in Arezzo", il progetto della casa di moda brasiliana AREZZO leader e riferimento di eccellenza nel settore delle calzature
Monfalcone, nuovo piano triennale per la Galleria Comunale d'Arte Contemporanea: tre assi per la crescita culturale - La Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Monfalcone avvia un nuovo piano triennale basato su tre assi di sviluppo artistico e culturale.
A Monfalcone L'Immagine Sottile e una personale di Nicola Verlato. Alla Galleria Comunale - ac – galleria comunale d'arte contemporanea | monfalcone La GC.