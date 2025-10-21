Galaxy Z Fold 7 è lo smartphone per donne multitasking
Nel panorama sempre più omologato degli smartphone, i pieghevoli rappresentano una ventata d’aria nuova. Dopo anni di sperimentazioni, oggi non sono più una stranezza per appassionati, ma una scelta consapevole per chi cerca tecnologia funzionale e design d’impatto. Aprire un pieghevole non è solo un gesto tecnico: è un piccolo rituale, un modo di rallentare, scegliere, organizzare. Con il nuovo Galaxy Z Fold 7, Samsung ha realizzato il suo pieghevole più maturo, raffinato e sottile di sempre. Un dispositivo pensato per chi vuole unire lavoro, creatività e momenti per sé, senza compromessi. Samsung alza l’asticella dei pieghevoli con il Galaxy Z Fold 7: più leggero, più elegante e con AI integrata che trasforma lavoro e creatività. 🔗 Leggi su Dilei.it
