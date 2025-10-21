Galatasaray-Bodo Glimt Champions League 22-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
Il Galatasaray di Okan Buruk sta dominando in lungo e in largo in patria e trova in questa terza giornata della fase a gironi di Champions League un BodoGlimt che è in procinto di aggiudicarsi l’ennesimo titolo nazionale. Il cimbom viene dalla vittoria nel derby contro il Basaksehir con mattatore Sane: doppietta per l’ex Bayern, e ottava vittoria in 9 gare di campionato per chi da 3 anni . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
UEFA Champions League – Matchday 2 (oggi, martedì) 18:45 • Atalanta–Club Brugge • Kairat–Real Madrid 21:00 • Atlético Madrid–Eintracht Frankfurt • Bodø/Glimt–Tottenham • Chelsea–Benfica • Galatasaray–Liverpool • Inter–Slavia Praha (San Siro) • Mar Vai su Facebook
Champions, oggi su Sky: 18:45 Atalanta-Bruges (Uno/253/4K) 18:45 Kairat-Real (Calcio/254) 21 Inter-Slavia (Uno/252/4K) 21 Galatasaray-Liverpool (Calcio/253) 21 Chelsea-Benfica (254) 21 Pafos-Bayern (255) 21 Atletico-Eintracht (256) 21 Marsiglia-Ajax (2 - X Vai su X
Pronostico Galatasaray vs Bodo/Glimt – 22 Ottobre 2025 - Bodo/Glimt accende la serata di UEFA Champions League del 22 Ottobre 2025 alle 18:45 al Rams Park. news-sports.it scrive
Galatasaray Shock: Vittoria Sorpresa contro il Liverpool in Champions League - Galatasaray conquista Liverpool con una vittoria decisiva grazie a un gol di Osimhen. Da notizie.it
Preliminari Champions League, i risultati dei match di andata: cade il Galatasaray, vincono Lille e Salisburgo - La nuova Champions League prende forma con i match dei preliminari in campo nelle ultime ore per definire gli ultimi posti in vista dell'inizio ufficiale della competizione. Riporta calciomercato.com