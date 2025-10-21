Galatasaray-Bodo Glimt Champions League 22-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
Il Galatasaray di Okan Buruk sta dominando in lungo e in largo in patria e trova in questa terza giornata della fase a gironi di Champions League un BodoGlimt che è in procinto di aggiudicarsi l’ennesimo titolo nazionale. Il cimbom viene dalla vittoria nel derby contro il Basaksehir con mattatore Sane: doppietta per l’ex Bayern, e ottava vittoria in 9 gare di campionato per chi da 3 anni . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altre letture consigliate
? Galatasaray-Bodø/Glimt probabili formazioni e dove vederla ? https://www.calciostyle.it/competizioni/champions-league/galatasaray-bodo-glimt-probabili-formazioni-e-dove-vederla?fsp_sid=1491911 ? di Ludovica Cassano - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Galatasaray vs Bodo/Glimt – 22 Ottobre 2025 - Bodo/Glimt accende la serata di UEFA Champions League del 22 Ottobre 2025 alle 18:45 al Rams Park. Riporta news-sports.it
Pronostico Galatasaray-Bodo/Glimt: il trend continua - Bodo è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Da ilveggente.it
Galatasaray Shock: Vittoria Sorpresa contro il Liverpool in Champions League - Galatasaray conquista Liverpool con una vittoria decisiva grazie a un gol di Osimhen. Secondo notizie.it