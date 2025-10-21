Galatasaray-Bodo Glimt Champions League 22-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Il Galatasaray di Okan Buruk sta dominando in lungo e in largo in patria e trova in questa terza giornata della fase a gironi di Champions League un BodoGlimt che è in procinto di aggiudicarsi l’ennesimo titolo nazionale. Il cimbom viene dalla vittoria nel derby contro il Basaksehir con mattatore Sane: doppietta per l’ex Bayern, e ottava vittoria in 9 gare di campionato per chi da 3 anni . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

