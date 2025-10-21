Gaia Rollo live alla casa nel Parco Rossani

La Casa nel Parco Rossani di Bari apre le sue porte!Un nuovo progetto di partecipazione e innovazione giovanile, promosso dal Comune di Bari con il sostegno di ANCI, che trasformerà l’ex Caserma Rossani in un centro culturale e creativo gestito da organizzazioni under 35.Giovedì 23 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Baritoday.it

2025 {vol. 1}: 19 agosto / Ibisco • Gaia Rollo Castello Medievale – Quartiere Bagherino - Collesano (PA) Partners: MiC - Ministero della Cultura, SIAE - “Per Chi Crea”, BCC Madonie. Si ringrazia il Comune di Collesano. #etusplendi --- riprese: Filippo Scelf - facebook.com Vai su Facebook

Biografia Gaia Rollo - Termina gli studi presso il conservatorio di musica “Nino Rota” nel 2023, laureandosi in canto jazz, ambito che le consentirà di lavorare al fianco ... Lo riporta rockit.it

Gaia, prime date live dell'Alma tour in club italiani - Dopo la sua prima tournée live outdoor in cui Gaia ha girato l'Italia durante l'estate, portando la sua musica che integra italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane, l'artista annuncia ... Lo riporta ansa.it

