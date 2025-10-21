Gaetana Falcone si candida con il Pd Popolari e Moderati | Per coerenza vada via dalla Giunta
Scoppia il caso politico a Palazzo di Città per la candidatura nella lista del Pd di Gaetana Falcone. L'assessore alla pubblica istruzione, infatti, è stata eletta e nominata all'interno della Giunta Comunale in quota “Moderati e Popolari”. Ora, con la sua discesa in campo tra i democratici, il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
REGIONALI/ Ecco la lista del Pd in provincia di Salerno FORTINO Federica PICARONE Francesco detto Franco FALCONE Gaetana MATERA Corrado FOGLIAME Virginia CONTE Federico PETRONE Anna FIORE Aniello detto Nello GUZZO Giovanni Vai su Facebook
Pd, sorprese nella lista per la provincia di Salerno: fuori De Roberto, dentro Gaetana Falcone - Tra le novità più rilevanti, l’esclusione dell’assessora alle Politiche Sociali Paola De Roberto, data per favorita fino a pochi giorni fa. Come scrive agro24.it