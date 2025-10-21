Gaetana Falcone si candida con il Pd Popolari e Moderati | Per coerenza vada via dalla Giunta

Salernotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoppia il caso politico a Palazzo di Città per la candidatura nella lista del Pd di Gaetana Falcone. L'assessore alla pubblica istruzione, infatti, è stata eletta e nominata all'interno della Giunta Comunale in quota “Moderati e Popolari”. Ora, con la sua discesa in campo tra i democratici, il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

